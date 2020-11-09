Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu ve 1 personel COVID-19'a yakalandı
Beşiktaş Kulübü, 3 futbolcusu ile 1 personelinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin COVID-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ile personelin takip, izolasyon ve tedavi sürecine de ilgili protokoller gereği başlandığı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Son DakikaSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 18:23
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