Sarı-kırmızı kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimi mahkemeye başvurarak iptal ettiren Fırat Develioğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Mevcut durumda Galatasaray Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de ve Bağdat Caddesi'nde ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum" sözlerini kullandı.

Develioğlu, mevcut 2 adayla kulübün kısa sürede bugünkü belirsizlik ortamına sürükleneceğini vurguladığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır. Kulübün yönetilmesi, sahada ve masa başında haklarının savunulması bambaşka bir uzmanlık-kolektif hareket alanıdır. Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm."