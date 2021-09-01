Filenin sultanları bir kez daha tarih yazdı. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol takımımız, çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı.

Milliler, ilk seti 25-18 üstün tamamladı.

İkinci sette ise Filenin Sultanları fırtınası yaşandı. İlk sayıdan itibaren tamamen oyunu kontrol eden ay-yıldızlılar, ikinci seti de 25-14 tamamlayarak, skoru 2-0 yaptı.

Milli takım çekişmeli geçen üçüncü sette de üstünlüğünü korudu. Seti 25-23 alarak, maçı 3-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

A Milli Kadın Voleybol Takımı hiç maç kaybetmeden yarı finale çıktı

Tarihinde ilk kez namağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın hedefi ise şampiyonluk.

Yarı final rakibi Sırbistan oldu

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, Fransa karşısında 3-1 galip gelerek yarı finale çıkma şansı elde etti.

Filenin Sultanları, 3 Eylül'de Belgrad'da oynanacak yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya mücadele verecek.

