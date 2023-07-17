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Spor
TRT SPOR 17.07.2023 03:15

Filenin Sultanları tarih yazdı

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Filenin Sultanları tarih yazdı

Mücadeleye Ebrar Karakurt'un kullandığı etkili servislerle 3-0'lık seriyle başlayan milliler, setin başında etkili oyununu sürdürerek 3 sayılık (8-11) farkı korudu.

Çin başantrenörü Cai Bin'in molasının ardından hücum etkinliğini artıran Asya ekibi, aradaki farkı kapatarak bir sayıyla (13-12) öne geçti.

Setin ortalarına kadar iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, Derya Cebecioğlu'nun servis turunda yakalanan 4 sayılık seriyle 19-16 öne geçen milliler, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 25-22 önde tamamladı.

İkinci set

İkinci sete etkili başlayan milli takım, setin başlarında dört sayılık (5-9) fark yakaladı.

Smaçör ve orta oyuncularından arka arkaya sayılar bulan Çin, aradaki farkı bir sayıya (9-10) indirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin molasının ardından toparlanan milliler, Vargas'ın servis turunda farkı yeniden 4 sayıya (10-14) çıkardı.

Milli takımın hücumda yaptığı hatalardan 5 sayılık seri yakalan Asya ekibi, 16-15 öne geçti. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Çin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü set

Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, milliler, Ebrar Karakurt'la arka arkaya bulduğu sayılarıyla farkı 4 sayıya (5-9) çıkardı.

Asya ekibi orta hücumlarıyla farkı kapatmaya çalışsa da milliler, Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla setin ortalarında farkı 7 sayıya (9-16) çıkardı. Setin sonlarında etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti 25-19 önde tamamladı.

Dördüncü set

Dördüncü sete iyi başlayan Çin, setin başlarında 3 sayı (6-3) öne geçti. Milliler Vargas ile bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatarak 6-6'da beraberliği yakaladı.

Milli takım, Zehra Güneş'in blokları, Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücum sayılarıyla setin ortalarında farkı 5 sayıya (7-12) çıkardı.

Setin sonuna kadar etkili oyunu sürdüren milli takım, dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Organizasyonda bronz madalya Polonya'nın oldu

Polonya ile ABD, Milletler Ligi'nde bronz madalya müsabakasında karşılaştı.

Rakibini, 25-15, 16-25, 25-19, 18-25 ve 17-15'lik setlerle 3-2 yenen Polonya, bronz madalyanın sahibi oldu.

Polonya, organizasyon tarihinde ilk kez madalya kazanma başarısı gösterdi.

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