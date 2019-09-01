Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Mola sonrası hücuma geçtiler

Türkiye karşılaşmanın ilk setine biraz tutuk başlarken, 3-1'lik skorla geriye düştü. Milli takım oyunda dengeyi kurmasına rağmen bir türlü hücumda istenilen performansa ulaşamadı.

Takımın hücumda aksaması sonrasında alınan mola sonrasında müthiş bir performans sergileyen milliler, hücumda Eda Erdem Dündar'ın smaçlarıyla 14-13 üstünlüğü yakaladı. Bu üstünlüğünü set sonuna kadar sürdüren milliler, Gözde Yılmaz'ın başarılı bloğu sonrasında seti 26-24 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlılar bu sete ilk sete oranla daha iyi başladı. İlk sette olduğu gibi yine file önünde Eda Erdem Dündar'ın smaçlarıyla 7-4 üstünlük yakaladı. Rakip Hırvatistan'da Ikic, Samadan ve Brcic'in etkili smaçlarıyla maçtan kopmadı ve skorda 11-9 üstünlüğü ele geçirdi.

Milliler konuk ekibin öne geçmesinin ardından yine hücumda sıkıntı yaşadı ve bir türlü organize olamadı. Hücumdaki sıkıntıları aşamayan milliler üst üste basit hata yapınca tabelada 22-17 geriye düştü. Rakibin etkili oyunu karşısında tutunamayan mililer ikinci seti 25-18 kaybetti ve durum 1-1 oldu.

Fatma Yıldırım takımı ateşledi

Türkiye üçüncü sete kötü başlayınca rakip bir anda 3-0'lık skorla öne geçti. Eda Erdem Dündar'ın file önündeki ve savunmadaki performansıyla milliler 4-4'lük skorla eşitliği yakaladı. Ay-yıldızlıların beraberliği yakalamasının ardından rakibin hücumlarında savunmada hatalar yapan milliler, skorda 14-11 geride kaldı. Alınan molalar sonrasında hücumda ve savunmada toparlanan milli takım, skoru 21-20'ye taşıdı. Son anları büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Hırvatistan Ikic'in smacıyla seti 33-31 kazanarak, 2-1 öne geçti.

Milli takımda dördüncü sette oyuna giren Fatma Yıldırım takımı ateşleyen isim oldu. Milli oyuncu özellikle file önündeki smaçlarıyla takıma sayılar kazandırarak 8-7 öne geçmesini sağladı. Ay-yıldızlılar savunmada Kübra Çalışkan ve Meliha İsmailoğlu, hücumda da Fatma Yıldırım ile 17-14'lük skorla üstünlüğünü sürdürdü

Kaynak: AA