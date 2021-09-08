Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA,TRT Spor
'Filenin Efeleri'nin rakibi Sırbistan
[Fotoğraf: AA]
2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nu 3. tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti.
Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanan ve gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.
İlk seti Finlandiya 25-17 kazandı. Filenin Efeleri, ikinci sette toparlandı. Seti 25-16 alan milliler, maçta durumu 1-1 yaptı. Nefes kesen 3. seti 29-27 önde tamamlayan Ay-yıldızlılarımız, setlerde 2-1 öne geçti. 4. seti 25-18 alan Finlandiya, setlerde durumu eşitledi: 2-2
Final setini 15-13 kazanan Finlandiya, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Üst tura çıkmayı daha önce garantileyen "Filenin Efeleri", grubunu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.
Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol
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