Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bu kez sahne, A milli erkek voleybol takımımızın...

Ay-yıldızlı ekip 24 ülkenin katılacağı organizasyonda madalya için mücadele verecek.

Organizasyonda grup maçları, son 16 turu ve çeyrek final maçlarına dört ayrı ülke ev sahipliği yapacak.

Fransa, Belçika, Hollanda ve Slovenya’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada Ay yıldızlılar "C" grubunda mücadele edecek.

Milliler müsabakalarını Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynanacak.

2019 CEV Avrupa Altın Lig'de şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, grupta Slovenya, Belarus, Finlandiya, Kuzey Makedonya ve Rusya ile karşılaşacak.

Milliler ilk sınavında son Avrupa şampiyonu Rusya karşısına çıkacak.

Saat 15.30'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor