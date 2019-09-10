Moldova - Türkiye maçı TRT 1'de10 Eylül 2019 Salı 09:12 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 09:27
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde bugün Moldova’ya konuk olacak. İlk maçta rakibini 4-0 yenen milliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlılar, Moldova'ya konuk olacak. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele bugün 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.
Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
Türkiye'nin yer aldığı grupta Türkiye saati ile 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak.
Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.
Muhtemel 11'imiz: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Ozan (Emre), Dorukhan, İrfancan, Deniz, Kenan, Cenk
Kaynak: TRT Spor