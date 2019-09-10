Ay-yıldızlılar, Moldova'ya konuk olacak. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele bugün 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'nin yer aldığı grupta Türkiye saati ile 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'imiz: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Ozan (Emre), Dorukhan, İrfancan, Deniz, Kenan, Cenk

Kaynak: TRT Spor