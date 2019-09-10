Belçika 2'inci Ligi’ne iyi bir başlangıç yapan Westerlo’nun en önemli isimlerinden biri Berke Özer oldu.

5'inci hafta sonunda ikinci sırada yer alan Westerlo'da genç kaleci, bu maçların tamamında 90 dakika forma giydi.18 yaşındaki file bekçisi kalesinde sadece 2 gol gördü. Berke kalesine gelen 15 şutun 13'ünde ise gole izin vermedi.

Fenerbahçe 2,5 milyon euroya aldı

Fenerbahçe, genç kaleciyi 2018 - 2019 sezonunun başında Altınordu'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Yetenekli kaleci, sarı lacivertli takımda sadece 1 kez Türkiye Kupası maçında forma şansı bulabildi.

Berke Özer, sürekli oynayabileceği bir takıma gidip tecrübe kazanması için bu sezon Belçika ekibine kiralanmıştı.

Kaynajk: TRT Spor