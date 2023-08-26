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Spor
AA 26.08.2023 14:30

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası için İsrail'e gitti

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için İsrail'e gitti.

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası için İsrail'e gitti

Filenin Efeleri, 28 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bugün İsrail'e hareket etti.

Organizasyonda D Grubu'nda ev sahibi İsrail, Fransa, Portekiz, Romanya ve Yunanistan ile mücadele edecek milli takım, ilk karşılaşmasını Tel Aviv kentinde 30 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Fransa ile yapacak.

Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın karşılaşmalarını Almanya'da takip eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'a gelerek milli takımı uğurladı.

Başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki milli takımın kadrosu ve maç programı şöyle:

Pasör: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç

Libero: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

Maç programı

30 Ağustos Çarşamba: 17.00 Türkiye-Fransa

1 Eylül Cuma: 16.00 Türkiye-Romanya

2 Eylül Cumartesi: 17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi: 20.00 Türkiye-Portekiz

5 Eylül Salı: 20.00 Türkiye-İsrail

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