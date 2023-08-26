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Spor
AA 26.08.2023 14:20

Alanyaspor Hatayspor'u ağırlayacak

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Alanyaspor Hatayspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

İlk hafta RAMS Başakşehir'i 2-0 ile geçen Corendon Alanyaspor ikinci haftada Çaykur Rizespor deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı. İlk 2 haftaya 4 puanla başlayan Akdeniz ekibi seyircisi önünde ikinci galibiyetini almak istiyor.

Deprem felaketi nedeniyle sezona zor şartlar altından başlayan Atakaş Hatayspor, ilk hafta Pendikspor'u 5-1 yenerek lige moralli başlamıştı. İkinci haftada ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Hatay temsilcisi, 4 puan topladı.

Süper Lig tarihinde 6 kez karşı karşıya gelen iki takım 7. kez kozlarını paylaşacak.

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