Alanyaspor Hatayspor'u ağırlayacak

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

İlk hafta RAMS Başakşehir'i 2-0 ile geçen Corendon Alanyaspor ikinci haftada Çaykur Rizespor deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı. İlk 2 haftaya 4 puanla başlayan Akdeniz ekibi seyircisi önünde ikinci galibiyetini almak istiyor.

Deprem felaketi nedeniyle sezona zor şartlar altından başlayan Atakaş Hatayspor, ilk hafta Pendikspor'u 5-1 yenerek lige moralli başlamıştı. İkinci haftada ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Hatay temsilcisi, 4 puan topladı.

Süper Lig tarihinde 6 kez karşı karşıya gelen iki takım 7. kez kozlarını paylaşacak.