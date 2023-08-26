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Spor
AA 26.08.2023 10:51

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
[Fotograf: AA]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de sezona iç sahadaki Beşiktaş maçıyla başlayan ve 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük, geçen hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı.

Hafta içinde İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattığını duyuran kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak Fenerbahçe'den eski golcüsü Serdar Dursun'u transfer etti.

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fatih Karagümrük 6 galibiyet elde ederken, başkent temsilcisi ise sahadan bir kez 3 puanla ayrıldı. Beş karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon ligde oynanan 2 maçtan da Fatih Karagümrük galibiyetle ayrılmayı başaran taraf olmuştu.

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Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Süper Lig
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