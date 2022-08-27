Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Filelerin Efeleri Çin'i 3-0 mağlup etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.
Erkek Milli Voleybol Takımımız, 2022 Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor. Filenin Efeleri, E Grubu'ndaki ilk maçında Çin ile kozlarını paylaştı.
Filenin Efeleri Çin'i 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.
Filenin Efeleri, ikinci maçında Pazartesi 22.15'te İtalya ile karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı Çin Milli Sporcular
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