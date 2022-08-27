Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belyaev 3 yıllık sözleşme imzaladı
[Fotograf: AA]
Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncumuz Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız." denildi.
Etiketler: Gençlerbirliği Süper Lig
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