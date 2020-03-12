FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

Öte yamdam THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, koronavirüs nedeniyle bir süreliğine askıya alındı.

Koronavirüs, birçok spor organizasyonunda olduğu gibi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi ile TOFAŞ'ın yoluna devam ettiği ULEB Avrupa Kupası'nın programını da sekteye uğrattı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "küresel salgın" ilan etmesi sonrası alınan tedbirler gereği iki turnuvaya da bir süre ara verileceği belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya almıştı.