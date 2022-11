FIBA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NBA'de son iki sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic'in bu sezonki istatistiklerinin Alperen'in istatistikleri ile benzerliğine vurgu yapılarak "İki kez MVP olmak zor bir iştir ama Alperen Şengün doğru yolda." ifadesine yer verildi.

FIBA, her iki oyuncunun görev aldığı son maç öncesindeki sezon ortalaması istatistiklerini de paylaştı. Görselde Alperen Şengün'ün bu sezon 16,8 sayı ve 9,9 ribaunt, Nikola Jokic'in ise 16,7 sayı ve 9,8 ribaunt ortalaması yer aldı.

Bu arada Alperen'in 20 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparak başarılı performans gösterdiği karşılaşmada Houston Rockets, Orlando Magic'i 134-127 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Maçta 29 dakika 2 saniye süre alan Alperen, ayrıca 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla galibiyete büyük katkı verdi.

Jokic de takımının San Antonio Spurs'u 115-109 yendiği maçta 26 sayı, 8 ribaunt ve 10 asistle oynadı.

Her iki oyuncu, son maçtaki performanslarıyla ortalamalarını biraz daha geliştirme fırsatı buldu.

Becoming a two-time MVP is a tough task but Alperen Sengun is on the right track pic.twitter.com/ghp6WHT0gw