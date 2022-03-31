Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

Birbirlerine bir çok kez rakip olan iki sporcu arasındaki rekabette gülen taraf Taha Akgül oldu.

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9’uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

100. altın madalya Feyzullah'tan

92 kiloda genç sporcumuz Feyzullah Aktürk, Bulgaristan’dan Ahmed Bataev ile finalde karşılaştı.

Birkaç hafta önce 23 yaş altında şampiyon olan sporcu, büyüklerde de aynı başarıyı gösterdi. Aktürk, rakibini 6-1 yenerek ilk kez katıldığı organizasyonda şampiyon oldu.

Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.