Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisiyle Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak karşılaşmanın misafir tribün biletlerinin saat 17.00 itibarıyla satışa sunuldu.

Sınırlı sayıdaki biletler, e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 700 lira (36 euro-37 dolar) bedelle satın alınabilecek. Bilet satışı, misafir tribün kapasitesi dolana veya 5 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Karşılaşma için toplu bilet satışı gerçekleştirilmeyecek ve bir kişi yalnızca bir adet bilet satın alabilecek.

"Misafir takım tribünü biletleri için e-bilet.trabzonspor.org.tr haricinde bilet satışı yapılmayacak, nakit karşılığı elden bilet satışı gerçekleştirilmeyecektir. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra biletler taraftarlarımıza e-mail yoluyla 6 Eylül Salı günü gönderilecektir. Eksik veya hatalı bilgi içeren formlar otomatik olarak reddedilecek ve bilet satışı gerçekleşmeyecektir."

Misafir tribününden bilet alan taraftarlar Macaristan saatine göre 18.30-20.00 arası Budapeşte'de toplanarak toplu olarak karşılaşmanın oynanacağı stada gidecek.