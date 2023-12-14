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Spor
TRT HABER/AA 14.12.2023 18:23

Fenerbahçe'ye tur için galibiyet şart

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Fenerbahçe'ye tur için galibiyet şart

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, forma giyemeyecek.

Bir süredir takımla birlikte çalışan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili son kararı ise teknik ekip verecek. İsmail Kartal ve yardımcıları, bu oyuncuların form durumlarının yeterli olması halinde iki oyuncuyu maç kadrosuna dahil edebilir.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Goce Petreski

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