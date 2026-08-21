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Ekonomi
AA 21.08.2026 16:34

İlaç sektöründe faaliyet gösteren TEVA hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Teva İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ (TEVA) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

İlaç sektöründe faaliyet gösteren TEVA hakkında soruşturma
[Fotograf: AA]

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, şirketin bölünmüş patent prosedürlerini stratejik amaçlı kullanmak ve rakip ürünlerin etkinliği ve güvenliğine ilişkin sağlık otoriteleri nezdinde yanıltıcı imaj yaratmak suretiyle jenerik rekabetini kısıtlayıcı eylemlerde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı sonuçlandırdı.

Kurul tarafından, Teva İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. ve Teva Pharmaceutical Industries Ltd'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, söz konusu davranışlar yoluyla anılan Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren bir ilaç şirketi olan TEVA'nın rakiplerin pazara girişini zorlaştırmayı hedefleyebilecek nitelikteki çeşitli davranışları soruşturmanın konusunu oluştururken, şirketin nöroloji ve immünoloji gibi dallarda kendi geliştirdiği patentli ürünleri bulunuyor.

Soruşturma kapsamında TEVA'nın temel molekül patentinin koruma süresinin sona ermesinin ardından üretim usulü ve dozaj rejimine ilişkin bölünmüş patent başvurularıyla bu patentlerle bağlantılı geri çekme uygulamalarının eşdeğer ilaç rekabetini kısıtlayıcı nitelikte olup olmadığı değerlendirilecek.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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