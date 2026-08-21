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Ekonomi
AA 21.08.2026 16:07

VDK'nın gözetimine takılan mükellefler 28,7 milyar liralık matrahı düzeltti

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, Sahte Belge ile Mücadele Gözetim Programı III (SBİMP-III) kapsamında 28,7 milyar lira matrahın gönüllü uyumla düzeltildiğini bildirdi.

VDK'nın gözetimine takılan mükellefler 28,7 milyar liralık matrahı düzeltti
[Fotograf: AA]

VDK tarafından yapılan açıklamaya göre, sahte belgeyle mücadelede risk analizine dayalı ve gönüllü uyumu önceleyen denetim anlayışı kapsamında yürütülen SBİMP-III sonuçlandı.

Program kapsamında, Risk Analiz Merkezi bünyesinde geliştirilen KURGAN sisteminin geçmiş dönem verileri üzerinden ürettiği risk çıktıları esas alınarak şüpheli işlemlere "alıcı" sıfatıyla taraf olduğu değerlendirilen 34 bin 315 mükellefe bilgi isteme yazısı tebliğ edildi.

SBİMP-III kapsamında kendisine bilgi isteme yazısı tebliğ edilen mükelleflerin önemli kısmı, gözetim konusu alış faturalarına ilişkin düzeltme beyannamesi vererek herhangi bir sahte belge kullanma incelemesine gerek kalmadan vergisel yükümlülüklerini gönüllü olarak yerine getirdi.

Verilen düzeltme beyannameleri sonucunda 25 milyar 984,5 milyon lira KDV, 2 milyar 746 milyon lira gelir ve kurumlar vergisi olmak üzere 28,73 milyar lira matrah düzeltildi.

SBİMP-III kapsamında gönüllü uyum yoluyla düzeltilen 28,7 milyar liralık matrah, VDK'nin 2025 yılında sahte belge incelemeleri sonucunda tespit ettiği 7,9 milyar liralık matrah farkının yaklaşık 3,63 katına ulaştı.

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