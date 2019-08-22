Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri sonrası, bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Şilili futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla sakatlandı. Futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri sonrası, bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Şilili futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kaynak: AA