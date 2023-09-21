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Spor
TRT HABER / AA 21.09.2023 19:30

Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk ediyor.

Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland
[Fotoğraf: DepoPhotos]

H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımları ile eşleşen Fenerbahçe, gruptaki ilk maçına çıkıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetiyor.

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GOL - Crepso 24. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Fred'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Miguel Crespo altıpasın sağından yaptığı kafa vuruşuyla top filelerle buluştu.


GOL - 30. dakikada Batshuayi farkı 2'ye çıkardı. Kian Hansen'in pas hatasında topu kapan Fred, bekletmeden pasını Michy Batshuayi'ye çıkardı. Batshuayi, ceza alanı içinden yerden yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-0'a getirdi.


GOL - Serdar Aziz 47. dakikada 3. golü kaydetti.

Sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente’yi saf dışı bırakarak gruplara kalmıştı.

Kupaya 3. ön eleme turundan dahil olan Nordsjaelland ise Steaua Bükreş ve Partizan’ı eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı santra vuruşundan sonra Fenerbahçe'den geldi. Soldan getirilen topu ceza sahası yayı önünde alan Mert Hakan Yandaş'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL - 24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi. 2-0.

39. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Oosterwolde'nin kestiği top önüne düşen Ingvartsen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu zorlukla çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Ülker 

Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai

Fenerbahçe: Livakoic, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Fred, King, Kent, Batshuayi.

Nordsjaelland: Hansen, Villadsen, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen.

Goller: Dk. 24 Crespo, Dk. 30 Batshuayi, Dk. 47 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Osman, Dk. 43 Diomande (Nordsjaelland)

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