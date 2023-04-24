Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.
Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...