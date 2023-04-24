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Spor
TRT HABER / AA 24.04.2023 20:00

Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor

 

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