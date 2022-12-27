Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 20. dakikada King ve 26. dakikada Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 tamamlandı.

Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.

14 maçta 15 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise zorlu deplasmanda kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor.

Ligde son 3 maçını kaybetmeyen Güney ekibi, bu seriyi Kadıköy'de de sürdürme amacında olacak.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip baskı kursa da ilk ciddi atak konuk ekipten geldi. 7. dakikada Riberio'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lobjanidze'nin kalecinin sağından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 20. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golü kaydetti. Rossi'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan King, iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0

22. dakikada orta sahada hatalı pas sonucu topu kapan Batshuayi'nin defans arkasına pasında Rossi meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunu ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kornere çıktı.

GOL - 26. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kenardan topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine kadar gelerek Rossi'ye verdiği topu bu oyuncu bekletmeden Batshuayi'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

[Fotoğraf: AA]

29. dakikada Gustavo Henrique'nin orta sahadan kazanıp çapraza gönderdiği top, defans oyuncusundan sekerek sol kenarda bekleyen İrfan Can Kahveci'ye geçti. Bu oyuncunun şutunda, kalecinin müdahalesi sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Zajc'ın sert vuruşunda, iyi pozisyon alan kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı zorlukla uzaklaştırdı.

35. dakikada yine Ferdi Kadıoğlu, sol kenardan driplingle getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında bekleyen Rossi'yle buluşturdu. Bu oyuncunun rahat pozisyonda sağ ayağına alarak plase şutunda top, yandan auta çıktı.

38. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun kısa kalan kafayla geri pasında topu alan ve kaleciyle karşı karşıya kalan El Kaabi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Bayık.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Osayi Samuel, Zajc, Rossi (Dk. 61 Henrique), King (Dk. 74 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 75 Serdar Dursun).

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Burak Öksüz, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 46 Muhammed Mert), Aabid, Lobjanidze (Dk. 64 Soni), El Kaabi, Ze Luis (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım).

Goller: Dk. 20 King, Dk. 26 Batshuayi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adekugbe, Dk. 71 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 52 King (Fenerbahçe)