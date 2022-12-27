Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören cezalı Miguel Crespo'nun yerine Miha Zajc'ı ilk 11'de oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Serdar Aziz'in yerine ise Diego Rossi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Hatayspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, dörtlü savunmasında Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nu tercih etti.

Savunmanın önünde Willian Arao'ya şans verilirken, orta sahada Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi görev yaptı. Jesus, forvet ikilisinde ise Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Serdar Dursun ise yedekler arasında yer aldı.

Valencia şoku

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Müsabakada yer alması beklenen Ekvadorlu golcünün, maç öncesi dizindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Enner Valencia ve Joao Pedro ile henüz hazır durumda olmayan Nazım Sangare ve Luan Peres kadroda yer almadı.

Arda takıma döndü

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Hatayspor maçıyla takıma döndü. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımını yalnız bırakan 17 yaşındaki oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Ezgjan Alioksi de Arda gibi kadroda yer aldı.