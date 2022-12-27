Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ajax Daley Blind ile yollarını ayırdı
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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, yıldız savunma oyuncularından Daley Blind ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varılarak kontrat süresi sonlandırıldı.
Altyapısından yetiştiği Ajax'ta 333 maçta 13 gole imza atan ve 7 lig, ikişer Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Blind'e, kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edildi.
2014'te Hollanda'nın en iyi futbolcusu seçilen Blind'in taraftara vedası için Ajax, sahasında dostluk maçına çıkacak.
Hollanda basını, Ajax'ın yanı sıra İngiltere temsilcisi Manchester United formasını da giyen Blind'i, Belçika ekibi Royal Antwerp'in transfer etmek istediğini iddia etti.
Blind, Hollanda Milli Takımı'nda ise 99 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarstı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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