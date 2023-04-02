Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı. 54 puanlı Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan (63) gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Pedro, Valencia.
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 10 Welinton), Colley, Masuaku, Gedson, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.