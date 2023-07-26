Fenerbahçe'nin konuğu Zimbru

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçına evinde çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Sarı-laciverti ekip, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Jesus'tan boşalan göreve İsmail Kartal getirildi. Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayan Kartal, Avrupa defterini galibiyetle açmayı hedefliyor.
Sarı lacivertli takımın Rusya kampında bekleneni veremeyen, ayrılma ihtimali bulunan ve takıma yeni katılan bazı isimler maç listesine dahil edilmedi.
Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare Zimbru maçında sahadaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i : Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, Mert Hakan, İsmail, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko