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Spor
AA 26.07.2023 10:58

Kuzey Tunçelli'den EYOF rekoru

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli'den EYOF rekoru
[Fotograf: AA]

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14.54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye, EYOF'ta 7 branşta 78 sporcuyla madalya mücadelesi veriyor.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan, Tunçelli'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 1500 metre serbest stilde 14:54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutlarım. Devam eden organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime de başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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