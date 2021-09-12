Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.
Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi.
Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Diego Rossi, Mergim Berisha, Bright Osayi-Samuel.
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Pedro Henrique.
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