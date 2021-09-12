Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi.

Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Diego Rossi, Mergim Berisha, Bright Osayi-Samuel.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Pedro Henrique.