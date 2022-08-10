Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu
[Fotograf: AA]
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında Slovacko'ya konuk olacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Serdar Aziz, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA listesinde yer alan Mergim Berisha kamp kadrosunda yer almadı.
23 kişilik kamp kadrosundaki isimler şöyle:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.
Etiketler: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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