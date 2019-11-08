Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. Kadroya, Fenerbahçe'nin forveti Muriç de davet edildi.

Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda 14 Kasım'da deplasmanda Çekya, 17 Kasım'da ise evinde İngiltere ile karşılaşacak.

2016 yılında UEFA ve FIFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise grubunda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.

Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Torino), Arijanet Muric (Nottingham Forest), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (Standard Liege), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Benjamin Kololli (Zürih), Arbenit Xhemajli (Neuchatel Xamax)

Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (SV Sandhausen), Valon Berisha (Lazio), Herolind Shala (Valerenga), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Milot Rashica (Werder Bremen)

Forvet: Vedat Muriç (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)

Kaynak: AA