Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den TFF'ye hakem ataması tepkisi
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün atamasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atıldığı pozisyona işaret edildi.
"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"
GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2022
HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!
TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!
Etiketler: Fenerbahçe TFF Süper Lig Trabzonspor
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