Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'den Sinan Gümüş açıklaması
Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada '' Yapılan muayene ve çekilen MR sonrası oyuncumuz Sinan Gümüş’ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' denildi.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Kasımpaşa
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