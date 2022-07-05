Fenerbahçe, Avusturya kampında yaptığı ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşılaştı.

Maçın 37. dakikasında Bruma'nın pasıyla soldan sıfıra inen İrfan Can Kahveci'nin yerden sert ortasında rakipten seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Serdar Dursun'un dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında savunmadan seken top ceza sahası solunda Rossi'nin önünde kaldı. Rossi'nin kontrol ettikten sonra yerden köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lincoln'ün sıfırdan ortasında arka direkte Valencia'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Zajc, Henrique ve Valencia yedek soyundu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Mol Fehervar karşısında ilk oynadıkları Partizan karşılaşmasının 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Partizan müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Miha Zajc, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı Mol Fehervar mücadelesinde yedek soyundurdu.

67 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü.

Jorge Jesus, Macaristan ekibi Mol Fehervar karşısında sahaya Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Bruma, Rossi ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Yiğit Efe Demir, Uğur Kaan Yıldız, Burak Kapacak, Emre Mor, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, İsak Vural, Mergim Berisha, Mbwana Samatta ve Enner Valencia ise maça yedek başladı.

Osayi-Samuel devam edemedi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, müsabakayı tamamlayamadı.

Mücadelenin 5. dakikasında yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan 24 yaşındaki oyuncu, daha sonra oyuna devam etti.

Maçın 12. dakikasında Osayi-Samuel'in tekrar kendisini yere bırakmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus, Burak Kapacak'ı yanına çağırdı.

Deneyimli teknik adam, 30. dakikada Bright Osayi-Samuel'i oyundan alırken, tercihini Burak yerine Novak'tan yana kullandı.

Emre 9 dakika sahada kalabildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, sağ ayak bileğinden darbe alarak sakatlandı, oyundan çıktı.

İrfan Can Kahveci'nin yerine 64. dakikada oyuna giren Emre, 73. dakikada rakibinden aldığı darbeyle yerde kalarak sakatlandı.

Genç oyuncu, 76. dakikada yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

Savunma hattı değişmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avusturya kampında oynadıkları 2 maçta savunma hattında aynı isimlere görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde iki maçta da kalede ilk 11'de Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu.

Bu isimlerin yanı sıra ön liberoda görev alan ve kampta sergilediği performansla dikkati çeken genç isim İsmail Yüksek de her 2 maça ilk 11'de başladı.

Hücum hattında ise Bruma ve Diego Rossi her iki maçta da ilk 11'de görev alan isimler oldu.

İsmail değişilmez oldu

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek, Avusturya kampının değişmezi oldu.

Sarı-lacivertlilerin oynadığı 2 hazırlık maçında da 90 dakika forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, Jorge Jesus'un en çok süre verdiği isim oldu.

Jesus'tan devre arası uyarılar

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, devre arasında ısınan Valencia, Lincoln ve Zajc'a uyarılarda bulundu.

İdmanlarda ve hazırlık maçlarında oyuncularla birebir görüşmeler yapan deneyimli çalıştırıcı, Mol Fehervar maçının ikinci yarısında oyuna dahil edeceği 3 isimle de ayrı ayrı konuştu.

Oyunculara isteklerini aktaran Jesus, ikinci yarıda Serdar Dursun'un yerine Valencia, Bruma'nın yerine Lincoln ve Pelkas'ın yerine Zajc değişiklikleriyle başladı.