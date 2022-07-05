Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6'ncı oldu.

Kurbağalamada da Güneş'ten altın madalya

Kadınlar 200 metre kurbağalamada da finaller yapıldı.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2:26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Erkeklerden 1 altın 1 gümüş madalya

Erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı ise gümüş madalya kazandı.