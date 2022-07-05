Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücülerden 3 altın, 1 gümüş madalya
[Fotoğraf: 8Arşiv)]
Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlarda, Deniz Ertan ve Victoria Zeynep Güneş altın madalya, erkeklerde ise Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı ise gümüş madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.
Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.
Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6'ncı oldu.
Kurbağalamada da Güneş'ten altın madalya
Kadınlar 200 metre kurbağalamada da finaller yapıldı.
Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2:26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Erkeklerden 1 altın 1 gümüş madalya
Erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı ise gümüş madalya kazandı.
Etiketler: Milli Sporcular
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