Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6'ncı oldu.