Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Deniz Ertan'dan altın madalya
[Fotoğraf: AA]
Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.
Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.
Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6'ncı oldu.
Etiketler: Milli Sporcular
Son Haberler
- 22:02
- 21:58
- 21:43
- 21:38
- 21:32
Sıradaki Haber
Wout Weghorst Beşiktaş'ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz