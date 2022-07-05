Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ.’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Wout Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Burnley Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin avro performans primi şirketimiz tarafından ödenecektir."

Weghorst: Çok mutlu ve memnunum

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, siyah-beyazlı takıma transfer sürecinin uzun sürdüğünü ancak geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan röportajında Hollandalı golcü, "Çok mutlu ve memnunum. Biraz zaman aldı ama buna değdi. Her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Weghorst, taraftarın ilgisinin karar vermesinde etkili olduğuna değindi.

"Taraftarlar sürekli bana mesaj gönderdiler. Hollanda'daki evime atkı ve formalar geldi. Burada istendiğimi ve özel hissedebileceğimi gösterdiler, kararımda da ciddi etkili oldular."

Weghorst, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyeceğini kaydetti.