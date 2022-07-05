Edirne Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan birleşiminde konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hem sürprizlere sahne olan hem de geleneklerin yaşatılması anlamında eksiksiz bir Kırkpınar yaşadıklarını söyledi.

Gürkan, Kırkpınar'da genç pehlivanların büyük başarı gösterdiğini anlattı.

"Rekorların kırıldığı, ilklerin yaşandığı bir Kırkpınar'ı geride bıraktık. Genç başpehlivanlar bütün favori isimleri ilk turdan itibaren eleyerek finale gittiler. Başpehlivanlıkta ikinci yılında olan Cengizhan Şimşek altın kemerin sahibi oldu. Mustafa Taş ise başpehlivanlıkta ilk yılı olmasına rağmen finale çıkma başarısı gösterdi. Bu gerçekten yağlı güreşin geleceği açısından da hepimizi sevindiren bir husus. Kırkpınar'da bu yıl bilet satışlarında da rekor kırıldı. Cumartesi günü tüm biletler tükendi. Bilet satışından 1 milyon 407 bin 650 lira gelir elde edildi."

Gürkan, ağalık ihalesinde de bir rekor kırıldığını, Cumhuriyet'in 100. yılında, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in 4 milyon 22 bin lira bedelle yine ağalığı aldığını hatırlattı.

Edirne Belediyesinin Kırkpınar'dan toplam 5 milyon 852 bin 84 lira gelir elde ettiğini anlatan Başkan Gürkan, giderlerin tamamının hesaplanmadığını fakat ilk etapta 1 milyon 903 bin 57 lira pehlivanlara ücret ödediklerini aktardı.

Başkan Gürkan, başta Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık olmak üzere Kırkpınar'ın eksiksiz bir şekilde düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.