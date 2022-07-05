Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 21 yaşındaki Münir Levent, 1 gol attı.
Geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan’ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. pic.twitter.com/aD1H5vyiBZ— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 5, 2022
Etiketler: Transfer Haberleri Fatih Karagümrük
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