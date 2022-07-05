Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Jackson Muleka Beşiktaş’ta
Beşiktaş, Jackson Muleka transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, bu transfer için Standart Liege'e 3 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Demokratik Kongolu oyuncu sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da geçiren Muleka, iyi bir performansa imza atmıştı. 22 yaşındaki futbolcu; 14 maçta 12 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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