Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Gökhan, Akdeniz ekibinde 30 Eylül 2020'den bu yana forma giyiyor.
Kaptanımız Gökhan İnler 1 yıl daha bizimle. pic.twitter.com/pba9RuaAo1— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 5, 2022
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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