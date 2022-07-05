Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG'de Pochettino dönemi bitti
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.
Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.
50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri Paris Saint-Germain
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