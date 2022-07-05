Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi
Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Cosmin Contra'dan boşalan teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli çalıştırıcı ile 2024'e kadar sözleşme imzalandı.
Kariyerine Rio Ave'de başlayan Nuno Espirito Santo, sonrasında Valencia, Porto, Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.
El-İttihad, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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