Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli çalıştırıcı ile 2024'e kadar sözleşme imzalandı.

Kariyerine Rio Ave'de başlayan Nuno Espirito Santo, sonrasında Valencia, Porto, Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

El-İttihad, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.