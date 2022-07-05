Jorge Jesus'tan gençlere yakın takip
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç futbolcuları yakından takip ediyor. Arda Güler’in takımın önemli bir parçası olması bekleniyor. İsmail Yüksek ve Burak Kapacak da takımda kalma şansını artırmaya çalışıyor.
Fenerbahçe’de genç futbolcuların takımda kalıp-kalmayacağı merak ediliyor. Geçen sezon etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı.
17 yaşındaki futbolcu, Partizan maçının son bölümünde forma giydi.
Genç yetenek, süre aldığı bölümdeki başarılı oyunuyla kaldığı yerden devam edeceğinin sinyalini verdi. İsmail Yüksek de Crespo, Mert Hakan ve Gustavo’nun yokluğunda hazırlık maçlarında görev yaptı.
İsmail Yüksek'e talip var
Forma şansını iyi değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, kendisine olan ilgiyi de artırdı. Jesus’un İsmail Yüksek’i kadroda düşünmemesi halinde birçok Süper Lig takımı şimdiden genç oyuncuya talip.
Burak Kapacak hücümda dikkat çekti
Portekizli teknik adamın sağ bek pozisyonunda denediği Burak Kapacak da hazırlık maçlarında önemli süre aldı. Burak, savunmada bekleneni tam olarak veremese de, hücumda dikkat çekti.
Muhammed Gümüşkaya tekrar kiralanacak
Geçen sezonu kiralık olarak GZT Giresunspor’da geçiren Muhammed Gümüşkaya, Jesus’un gözüne girmekte zorlandı. 21 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma kiralanması bekleniyor.
İstanbul’daki ilk hazırlık maçında sakatlanan Çağtay Kurukalıp ise Avusturya kampında kendisini gösterecek zamanı bulamadı.
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