Fenerbahçe’de genç futbolcuların takımda kalıp-kalmayacağı merak ediliyor. Geçen sezon etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı.

17 yaşındaki futbolcu, Partizan maçının son bölümünde forma giydi.

Genç yetenek, süre aldığı bölümdeki başarılı oyunuyla kaldığı yerden devam edeceğinin sinyalini verdi. İsmail Yüksek de Crespo, Mert Hakan ve Gustavo’nun yokluğunda hazırlık maçlarında görev yaptı.

İsmail Yüksek'e talip var

Forma şansını iyi değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, kendisine olan ilgiyi de artırdı. Jesus’un İsmail Yüksek’i kadroda düşünmemesi halinde birçok Süper Lig takımı şimdiden genç oyuncuya talip.

Burak Kapacak hücümda dikkat çekti

Portekizli teknik adamın sağ bek pozisyonunda denediği Burak Kapacak da hazırlık maçlarında önemli süre aldı. Burak, savunmada bekleneni tam olarak veremese de, hücumda dikkat çekti.

Muhammed Gümüşkaya tekrar kiralanacak

Geçen sezonu kiralık olarak GZT Giresunspor’da geçiren Muhammed Gümüşkaya, Jesus’un gözüne girmekte zorlandı. 21 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

İstanbul’daki ilk hazırlık maçında sakatlanan Çağtay Kurukalıp ise Avusturya kampında kendisini gösterecek zamanı bulamadı.