Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Efeleri'nin maç programı açıklandı
Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, E Grubu'nda İtalya, Kanada ve Çin ile karşılaşacak.
Milli takım, grup karşılaşmalarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayacak.
Ay-yıldızlı ekibin maç programı (TSİ) şu şekilde:
27 Ağustos Cumartesi:
13.00 Türkiye-Çin
29 Ağustos Pazartesi:
23.15 İtalya-Türkiye
31 Ağustos Çarşamba:
16.00 Kanada-Türkiye
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol
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