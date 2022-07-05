Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul çağrısı
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, kulübün gayrimenkul ve taşınmazlarının değerlendirilmesi konusunda genel kuruldan yetki isteyecek.
Olağanüstü genel kurul çağrısında bulunan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı 24 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesine karar verildi.
İlkinde çoğunluk sağlanamaması durumunda, bir sonraki toplantı 31 Temmuz Pazar günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırıldı.
Yönetim kurulu, Galatasaray Adası, Florya arsası, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, yeni taşınmazların alınması ve çeşitli konularda genel kuruldan yetki isteyecek.
Etiketler: Galatasaray
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