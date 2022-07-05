Olağanüstü genel kurul çağrısında bulunan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı 24 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesine karar verildi.

İlkinde çoğunluk sağlanamaması durumunda, bir sonraki toplantı 31 Temmuz Pazar günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırıldı.

Yönetim kurulu, Galatasaray Adası, Florya arsası, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, yeni taşınmazların alınması ve çeşitli konularda genel kuruldan yetki isteyecek.