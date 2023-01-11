Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerin 12 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde önceliği sol bek ve santrfor bölgesi olacak.

Sol bekte Alioski ve Lincoln Henrique'nin performansından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, takviye yapmak istiyor.

Ön plana çıkan isim ise Parma'nın 21 yaşındaki oyuncusu Jayden Oosterwolde oldu. Sarı lacivertliler ile İtalyan ekibi arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe, hücum hattı için de transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim Joao Pedro'nun sakatlığı ve Enner Valencia'nın sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle bir santrfor transfer edecek.

Vincent Aboubakar ismi gündeme gelirken, sarı lacivertli ekibin diğer alternatifleri de değerlendireceği gelen haberler arasında.

Diğer yandan Fenerbahçe, kış transfer dönemine Samet Akaydin takviyesi ile başladı. 28 yaşındaki stoperi, 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarı lacivertlilerde transfer hız kesmeden devam edecek.