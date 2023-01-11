Manchester United’tan gelen transfer teklifi sonrasında ayrılık istediğini kulübe aktaran Weghorst, yönetimden haber bekliyor. Beşiktaş'ın ayrılığa izin verme şartı ise, Vincent Aboubakar’ın takıma katılması.

Siyah beyazlılar, tecrübeli forvet ile temaslara devam ediyor. Kamerunlu oyuncudan gelecek cevaba göre Weghorst’un durumunu netleştirecek.

Kulübü Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Aboubakar'ın, yakın zamanda sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Golcü futbolcu, bu sorunu çözmesinin ardından Beşiktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah beyazlılar, Aboubakar'ı takıma katmadan Weghorst’un gidişine onay vermeyecek. Siyah beyazlılar, ayrılığın ardından Hollandalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Burnley’den belli bir ücret alacak.

Beşiktaş, Montero'yu da Türkiye'den birçok takımın kiralamak istiyor. Siyah beyazlı yönetim, şu ana kadar gelen teklifleri maddi olarak yetersiz bulduğu için kabul etmedi.